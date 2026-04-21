В Китае рассказали, когда на Ближнем Востоке наступит мир

Китайский политолог Чжу Юнбяо назвал вмешательство США основной первопричиной конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Наступление мира на Ближнем Востоке стоит ожидать после того, как США прекратят вмешиваться в отношения стран региона, заявил директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Китай) Чжу Юнбяо.

Он отреагировал на недавнюю телефонную беседу председателя КНР Си Цзиньпина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«США постоянно пытаются сеять раздор между соответствующими странами, усугублять между ними стратегическое недоверие. Поэтому избавление от такого внешнего вмешательства — реальный путь к достижению мира в регионе», — сказал политолог, которого цитирует газета Global Times.

Чжу Юнбяо назвал вмешательство Соединённых Штатов «основной первопричиной» противостояния на Ближнем Востоке. Директор учреждения выразил мнение, что в текущей обстановке Эр-Рияд «в целом сохраняет рациональность и сдержанность», поддерживая мирные усилия Пекина.

Эксперт обратил внимание на то, что отношения между Китаем и Саудовской Аравией не имеют целью противостояние с какой-либо третьей стороной.

Напомним, 14 апреля Центральное телевидение Китая проинформировало, что Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по урегулированию ближневосточного конфликта и укреплению мира в регионе. Эти шаги он представил на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше