В Китае рассказали, когда на Ближнем Востоке наступит мир

Наступление мира на Ближнем Востоке стоит ожидать после того, как США прекратят вмешиваться в отношения стран региона, заявил директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Китай) Чжу Юнбяо.
Он отреагировал на недавнюю телефонную беседу председателя КНР Си Цзиньпина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
«США постоянно пытаются сеять раздор между соответствующими странами, усугублять между ними стратегическое недоверие. Поэтому избавление от такого внешнего вмешательства — реальный путь к достижению мира в регионе», — сказал политолог, которого цитирует газета Global Times.
Чжу Юнбяо назвал вмешательство Соединённых Штатов «основной первопричиной» противостояния на Ближнем Востоке. Директор учреждения выразил мнение, что в текущей обстановке Эр-Рияд «в целом сохраняет рациональность и сдержанность», поддерживая мирные усилия Пекина.
Эксперт обратил внимание на то, что отношения между Китаем и Саудовской Аравией не имеют целью противостояние с какой-либо третьей стороной.
Напомним, 14 апреля Центральное телевидение Китая проинформировало, что Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по урегулированию ближневосточного конфликта и укреплению мира в регионе. Эти шаги он представил на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.