Танк рванул на учениях — люди в критическом состоянии

На полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита произошел взрыв во время учений. Об этом сообщил местный телеканал.

По имеющимся данным, инцидент мог быть связан с детонацией танка или боеприпаса. Агентство Киодо уточняет, что взорвался снаряд в ходе стрельб.

В результате происшествия три человека находятся в критическом состоянии — у них зафиксирована остановка сердца и дыхания. Еще одна женщина получила тяжелые травмы.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о причинах взрыва и возможных проверках не приводится.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о причинах взрыва и возможных проверках не приводится.