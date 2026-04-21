Танк рванул на учениях — люди в критическом состоянии

На полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита произошел взрыв во время учений. Об этом сообщил местный телеканал.
По имеющимся данным, инцидент мог быть связан с детонацией танка или боеприпаса. Агентство Киодо уточняет, что взорвался снаряд в ходе стрельб.
В результате происшествия три человека находятся в критическом состоянии — у них зафиксирована остановка сердца и дыхания. Еще одна женщина получила тяжелые травмы.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о причинах взрыва и возможных проверках не приводится.
