На Сахалине выявили нарушения при эксплуатации беспилотников

Сахалинская транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения при реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в том числе при эксплуатации беспилотников на острове.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«В ходе проверки выявлено более 70 нарушений, внесено 22 акта прокурорского реагирования, в том числе возбуждено четыре дела об административных правонарушениях», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что нарушения были выявлены в организациях и подведомственных органам власти учреждениях, участвующих в закупках, производственной деятельности и подготовке кадров.
Прошлой осенью в Сахалинской области прошёл Международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». На нём обсудили пути достижения лидерства России в сфере беспилотных авиационных систем к 2030 году.