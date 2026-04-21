Боец Фин: снайперы группировки «Восток» уничтожили врага в опорном пункте

МАРИУПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Снайперская группа уничтожила боевиков ВСУ в опорном пункте противника, чем помогла штурмовикам успешно занять укрепленную позицию, рассказал ТАСС снайпер группировки войск «Восток» с позывным Фин.
«Были на прикрытии наших подразделений, штурмовые подразделения заходили через нас. Противник был на расстоянии 500−700 м от нас. Мы отработали по противнику. Штурмовики зашли в этот опорник [опорный пункт ВСУ — прим. ТАСС], с коптера тоже подтвердили уничтожение противника и записали на наш счет», — сказал снайпер.