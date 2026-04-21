Подлодка «Волхов» поразила корабли условного противника в Японском море

«В соответствие с планом боевой подготовки флота проведены тактические учения, в ходе которых экипажу подводной лодки “Волхов” была поставлена задача скрытно выйти к групповой цели и атаковать отряд кораблей условного противника. Подводникам, несмотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, обнаружить корабли, имитировавшие десантный отряд, и с выгодной позиции успешно атаковать», — рассказали в пресс-службе флота.