Подлодка «Волхов» поразила корабли условного противника в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» провел торпедные стрельбы по отряду кораблей условного противника в Японском море. На морском полигоне были проведены тактические учения, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«В соответствие с планом боевой подготовки флота проведены тактические учения, в ходе которых экипажу подводной лодки “Волхов” была поставлена задача скрытно выйти к групповой цели и атаковать отряд кораблей условного противника. Подводникам, несмотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, обнаружить корабли, имитировавшие десантный отряд, и с выгодной позиции успешно атаковать», — рассказали в пресс-службе флота.
В ТОФ подчеркивают, что стрельба была проведена двумя учебными торпедами с соблюдением требований безопасности. После выполнения боевого упражнения подводная лодка «Волхов» скрытно вышла из района, отработав уклонение от преследования противолодочников.