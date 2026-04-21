Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

USS Abraham Lincoln получил провизию — Пентагон опровергает дефицит

Центральное командование Пентагона опубликовало фотографии снабжения авианосца USS Abraham Lincoln на фоне сообщений о нехватке продовольствия.

Центральное командование Пентагона опубликовало фотографии снабжения авианосца USS Abraham Lincoln на фоне сообщений о нехватке продовольствия. Снимки размещены в соцсетях военного ведомства.

По данным командования, запасы на корабль поступают с борта судна снабжения с использованием вертолетов. На кадрах показана передача грузов — поддоны с провизией поднимаются на палубу.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что информация о дефиците еды у американских военнослужащих на Ближнем Востоке не соответствует действительности. Такие сведения публиковались со ссылкой на родственников моряков, находящихся на кораблях в Персидском заливе.

В то же время, по данным СМИ, экипажи отдельных кораблей сталкиваются с ограничениями в снабжении. Сообщалось, что на авианосцах USS Tripoli и USS Abraham Lincoln моряки получают урезанные порции и делят продукты между собой. В публикациях указывалось на скромный рацион, включающий небольшие порции мяса и гарнира.

Также отмечалась нехватка ряда бытовых средств, включая предметы гигиены. Официального подтверждения этой информации не приводилось.

Ситуация развивается на фоне напряженности в регионе. 8 апреля США и Иран объявили о временном прекращении огня сроком на две недели. Переговоры, прошедшие в Исламабаде, завершились безрезультатно.

О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокаду иранских портов. Посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров. На этом фоне в экспертной среде допускается возможность дальнейшей эскалации.

