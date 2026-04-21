Взрыв в Киеве: в дома украинских чиновников и военных полетели дроны

В дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, известного по прозвищу «Флеш», попал дрон. Как сообщают источники, он сам госпитализирован. В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, кто на самом деле может стоять за этим взрывом, и почему официальная версия Киева о «покушении российских спецслужб» не выдерживает никакой критики.
«Чушь полная»: почему Киев ищет «российский след».
Украинские медиа и официальные лица поспешили обвинить в инциденте Москву. Однако экс-депутат Владимир Олейник убежден, что эта версия создана исключительно для внутренней пропаганды.
«Украинская сторона пытается притянуть версию, что это покушение российских спецслужб или военных. Но этот помощник министра обороны — не такая важная фигура, чтобы искали его дом. Всё это натянуто. Он не представляет никакого такого значения, веса для того, чтобы дрон влетел именно в тот дом, тем более кто там знает, где он проживает. Это смешно. Но это уже подсветили, уже рассказали. На какую-то часть идиотов это подействует», — заявил Олейник.
Инсценировка ради будущего мандата.
Экс-нардеп первой версией назвал инсценировку покушения. По его словам, создание образа «жертвы» может быть выгодно самому Бескрестнову в политических целях.
«Тут несколько версий. Первая — инсценировка. Может быть, что сами что-то взорвали, даже не запуская, а потом на место принесли какие-то элементы дронов. Этих частей у них много. Эту тему с инсценировкой покушения у них уже не раз использовали. Такая героизация. Хотя я видел фотографию, Бескрестнов лежит. Всё-таки ему нужно обратиться к психиатру, потому что, откровенно говоря, там есть проблема», — сказал собеседник издания.
Олейник также добавил, что такая история может стать трамплином в будущей политической карьере.
«Ему такая история не будет лишней, например, в будущей избирательной кампании. Не исключаю, что может стать кандидатом в депутаты в парламент и рассказывать вот эту басню, как его чуть ли не убил шахед, запущенный специально для того, чтобы достичь этой цели. Чушь полная», — объяснил эксперт.
Внутренние войны в ВСУ: борьба за «кормовую базу».
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предполдожил, что это покушение может быть свидетельством внутренней войны в ВСУ и окружении военного ведомства. Речь идет о банальной борьбе за финансовые потоки.
«Это могут быть внутренние разборки. Внутри очень серьёзная идёт борьба за кормовую базу, кто ближе будет к каким-то проектам, связанным с финансированием вооружения и питания», — объяснил Олейник.
По его словам, эти внутренние разборки Бескрестнов мог попытаться обернуть в свою пользу и выдать за покушение.
«Не исключаю, что впоследствии вот эти разборки выдали за то, что на него произошло покушение», — резюмировал экс-нардеп.