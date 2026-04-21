Жители края стали реже жаловаться по вопросам обеспечения лекарственными препаратами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в регионе по всем видам льгот лекарственную помощь получили около 245 тысяч человек, обработано 2,5 млн рецептов. Нарушений 10-дневного срока выдачи лекарств нет.
Держать на особом контроле обеспечение жителей льготными препаратами — такое поручение дал Губернатор Михаил Котюков на заседании президиума Правительства края. «Мы приняли решения, которые позволили провести закупку препаратов заранее. За прошедшие 3,5 месяца количество обращений от жителей уменьшилось в разы — ситуацию удалось переломить. При этом льготников, которые получают лекарства за счёт бюджета, стало больше», — сказал губернатор.
К 1 апреля министерство здравоохранения края заключило 1 619 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания. В крае создан полугодовой запас лекарств для обеспечения пациентов с высокозатратными нозологиями. Препаратов из общей номенклатуры закупили на 9 месяцев. Сейчас заключают контракты, которые закроют потребность до конца года. «И уже летом мы начнем работу по проведению конкурсных процедур и поставке лекарственных препаратов на следующий год», — подчеркнул министр здравоохранения региона Алексей Коноваленко.
Параллельно с решением проблем лекарственного обеспечения в крае системно перестраивают и онкологическую службу. Один из главных приоритетов — ранняя диагностика. Как доложили Губернатору на заседании, региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» уже приносит результаты.
Главная цель — увеличить продолжительность жизни пациентов с раком за счёт доступной и качественной медицинской помощи. Современные технологии позволяют выявлять болезнь на ранней стадии и долгие годы держать её под контролем. Также минздрав края решает проблему нехватки онкологов в районах и модернизирует больницы.
«Жители должны получать всё необходимое для выздоровления, — подчеркнул Михаил Котюков. — Онкология — не повод сдаваться. Главное — вовремя выявить и начать лечить. В идеале — предотвратить. Наши задачи: рост продолжительности жизни онкопациентов, раннее выявление и увеличение числа прошедших диспансеризацию».
В регионе работают 20 центров амбулаторной онкопомощи и 14 первичных кабинетов. В 2025 году диспансеризацию прошли более 1,15 млн взрослых, выявлено 1 768 случаев рака.
До 2029 года в медучреждениях обновят оборудование. Для Красноярского онкоцентра закупят 3 аппарата для гибридных исследований (ОФЭКТ/КТ). Это увеличит их количество с 120 до 2 000 в год, в том числе для пациентов из Тывы и Хакасии. Два аппарата запустят уже в следующем году. В кабинетах сделают капремонт для радиационной безопасности.