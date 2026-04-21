Жителя Забайкалья приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

Жителя Забайкальского края приговорили к лишению свободы на срок 5 лет и 2 месяца за публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в октябре 2022 года в целях публичного оправдания терроризма он разместил в общедоступном канале одной из популярных социальных сетей текст, содержащий оправдание террористической деятельности.

Отмечается, что мужчина признал свою вину и в настоящее время находится под стражей.

Ранее житель Подольска получил 6,5 года колонии за оправдание терроризма в сети.

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков между тем предупредил, что произнесение слова «бомба» на борту самолёта активирует антитеррористические протоколы и может закончиться задержанием.