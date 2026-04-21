ТАСС: у Сум в бригаде ВСУ растет число небоевых потерь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи растет в подразделениях 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумской области в подразделениях 71-й ОАЭМБр растет число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи военнослужащим, страдающим простудными и инфекционными заболеваниями», — сказал собеседник агентства.
Он привел также сообщение одного из мобилизованных, который «несет дежурство с температурой 39 градусов из-за приказа комбрига П. Адаменко, запретившего оказывать медпомощь солдатам в зоне боевых действий».