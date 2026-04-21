В ФРГ предупредили Украину о рисках из-за ослабления военной мощи США

Ослабление военной мощи Соединённых Штатов после затянувшегося конфликта с Ираном может сказаться на Украине, написала немецкая газета Spiegel.
Журналисты убеждены, что распространяемые США видеозаписи атак вряд ли смогут ввести в заблуждение военных экспертов.
«А они предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы. Этот дефицит создает глобальную нестабильность, и Украина рискует стать первой страной, которая почувствует её последствия», — сказано в статье.
В публикации подчёркивается, что провал операции США против Ирана может вызвать полную потерю боеспособности ВСУ. Отмечается, что киевский режим нуждается в ракетах к американским зенитным комплексам Patriot и уже сталкивается с нехваткой этих снарядов.
«Вполне возможно, что Украина и страны Персидского залива вступят в гонку за поставки на рынке вооружений. Следствием окажется рост цен, из-за которого Киев просто проиграет в конкуренции с ними», — говорится в материале.
Напомним, ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что на фоне истощения ресурсов США оказание военной поддержки киевскому режиму стало крайне непривлекательным. Он обратил внимание, что Вашингтон не собирается передавать Украине значительные объемы вооружений.