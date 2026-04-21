В Малайзии впервые показали программу для подготовки операторов БПЛА «Орлан»

В рамках стенда «Специального технологического центра» посетители выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia могут собрать пусковую установку дронов, выполнить подготовку и запустить аппарат виртуально, сообщили в организации.

КУАЛА-ЛУМПУР, 21 апреля. /ТАСС/. Учебная программа для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов линейки «Орлан» впервые демонстрируется на стенде «Специального технологического центра» (СТЦ) в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии. Об этом ТАСС заявил официальный представитель организации.

«В рамках стенда СТЦ впервые посетителям выставки DSA в Малайзии предоставляется возможность поработать в учебной программе для подготовки операторов БПЛА “Орлан”, которая позволяет без живой техники освоить порядок ее сборки, запуска, обслуживания. С помощью программы можно собрать пусковую установку “Орланов”, выполнить подготовку и запустить аппарат виртуально. В рамках выставки мы демонстрируем, что есть определенный набор возможностей, которые позволяют осваивать данную технику, не расходуя ее ресурс», — сказал он.

Продукция СТЦ презентуется в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех). В том числе в рамках мероприятия демонстрируется ведущий беспилотный комплекс для разведки «Орлан-10».

Выставка DSA проходит 20−23 апреля в Куала-Лумпуре.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
