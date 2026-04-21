Миронов: Нужно прекратить снабжать энергоресурсами страны НАТО и Евросоюза

Нужно перестать поставлять материальные и энергетические ресурсы в государства Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 21 апреля, высказался лидер партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов.
Он отметил, что РФ ведет боевые действия не с Украиной, а с Евросоюзом и Британией, которые наладили массовое производство ракет и БПЛА для ВСУ. Поэтому необходимо прекратить поставлять туда энергоресурсы и материалы для ракет и беспилотников, которыми атакуют российские города.
— Мы больше не можем руководствоваться принципом «тут воюем, тут рыбу заворачивали». Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших солдат на фронте и обстреливать мирные города, — цитирует его РИА Новости.
Депутаты подготовили концепцию экономического противостояния с Евросоюзом и Великобританией, состоящую из семи пунктов, рассказал он.
Так, предлагается запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в Европейский союз, поднять на 50 процентов тарифы на железнодорожный транзит и транзит по Северному морскому пути товаров в Евросоюз. Также следует запретить экспорт удобрений и удвоить тарифы на транзит белорусских удобрений, направить средства от увеличения тарифов на производство БПЛА для спецоперации, запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и Североатлантического альянса, сказано в статье.
Поддержку Украины нужно прекратить после расследования, проведенного журналистом из издания Wall Street Journal. Об этом 17 апреля заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.