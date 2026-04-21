Миронов: Нужно прекратить снабжать энергоресурсами страны НАТО и Евросоюза

Нужно перестать поставлять материальные и энергетические ресурсы в государства Европейского союза и Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 21 апреля, высказался лидер партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Он отметил, что РФ ведет боевые действия не с Украиной, а с Евросоюзом и Британией, которые наладили массовое производство ракет и БПЛА для ВСУ. Поэтому необходимо прекратить поставлять туда энергоресурсы и материалы для ракет и беспилотников, которыми атакуют российские города.

— Мы больше не можем руководствоваться принципом «тут воюем, тут рыбу заворачивали». Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших солдат на фронте и обстреливать мирные города, — цитирует его РИА Новости.

Депутаты подготовили концепцию экономического противостояния с Евросоюзом и Великобританией, состоящую из семи пунктов, рассказал он.

Так, предлагается запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в Европейский союз, поднять на 50 процентов тарифы на железнодорожный транзит и транзит по Северному морскому пути товаров в Евросоюз. Также следует запретить экспорт удобрений и удвоить тарифы на транзит белорусских удобрений, направить средства от увеличения тарифов на производство БПЛА для спецоперации, запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и Североатлантического альянса, сказано в статье.

Поддержку Украины нужно прекратить после расследования, проведенного журналистом из издания Wall Street Journal. Об этом 17 апреля заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше