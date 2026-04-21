Миронов: Нужно прекратить снабжать энергоресурсами страны НАТО и Евросоюза

Так, предлагается запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в Европейский союз, поднять на 50 процентов тарифы на железнодорожный транзит и транзит по Северному морскому пути товаров в Евросоюз. Также следует запретить экспорт удобрений и удвоить тарифы на транзит белорусских удобрений, направить средства от увеличения тарифов на производство БПЛА для спецоперации, запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и Североатлантического альянса, сказано в статье.