Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии продали виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана

Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, продали за 15,8 миллиона долларов.

ЖЕНЕВА, 21 апр — РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, продана за 12 миллионов франков (15,8 миллиона долларов), при этом лот изначально выставлялся на продажу за 23 миллиона франков, следует из документа риэлторской компании, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, вилла площадью 993 квадратных метра была продана за 12 363 000 швейцарских франков. Это почти в два раза ниже оценочной стоимости в 23 миллиона франков, запрошенной аукционным домом Concierge Auction, проводившим торги.

Вилла 1867 года постройки насчитывает 26 комнат, имеет прямой доступ к Женевскому озеру, из нее открывается вид на Монблан.

К зданию примыкает украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Международная компания, владевшая особняком с 1996 года, приобрела его тогда за 2,4 миллиона франков.

Историческая первая встреча на высшем уровне между Горбачевым и Рейганом состоялась 19−21 ноября 1985 года. Она стала первой из серии советско-американских саммитов 1985—1988 годов, коренным образом изменивших двусторонние отношения и всю международную обстановку.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше