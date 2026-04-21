В Швейцарии продали виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана

ЖЕНЕВА, 21 апр — РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, продана за 12 миллионов франков (15,8 миллиона долларов), при этом лот изначально выставлялся на продажу за 23 миллиона франков, следует из документа риэлторской компании, с которым ознакомилось РИА Новости.