Хоценко раскрыл детали встречи с президентом Узбекистана

Виталий Хоценко сообщил, что омские компании уже активно работают на рынке Узбекистана, реализуя проекты в энергетике и инженерной сфере, и готовы наращивать свое присутствие в программах по модернизации инфраструктуры. В частности, Омский завод инновационных технологий успешно завершил модернизацию энергоцентра в Бухаре, поставив и установив необходимое котельное оборудование. Сейчас предприятие совместно с Бухарским государственным техническим университетом создает инжиниринговый центр, специализирующийся на теплоэнергетике.