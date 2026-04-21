Хоценко раскрыл детали встречи с президентом Узбекистана

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. В ходе переговоров были подведены итоги реализации совместных инвестиционных проектов и определены новые векторы сотрудничества, в первую очередь в области промышленной кооперации и агропромышленного комплекса.
Виталий Хоценко сообщил, что омские компании уже активно работают на рынке Узбекистана, реализуя проекты в энергетике и инженерной сфере, и готовы наращивать свое присутствие в программах по модернизации инфраструктуры. В частности, Омский завод инновационных технологий успешно завершил модернизацию энергоцентра в Бухаре, поставив и установив необходимое котельное оборудование. Сейчас предприятие совместно с Бухарским государственным техническим университетом создает инжиниринговый центр, специализирующийся на теплоэнергетике.
Также на встрече рассматривались возможности участия омского научно-производственного центра «Промтех» в технологическом переоснащении узбекских предприятий. Компания из Омска готова локализовать производство в республике, чтобы содействовать модернизации железнодорожного и электрического транспорта, а также обновлению ремонтной базы для локомотивов и вагонов. Кроме того, стороны реализуют совместные инициативы в агропромышленном секторе.
Губернатор Омской области особо отметил, что Узбекистан является для региона надежным стратегическим партнером, и выразил готовность к дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.
«Работу по расширению сотрудничества будем продолжать», — отметил глава региона.
Рабочий визит омской делегации в Узбекистан включал участие в пленарном заседании выставки и серию встреч с руководством региональных администраций. На них обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе реализация совместных проектов в логистике, промышленности и сельском хозяйстве.
Стоит отметить, что Узбекистан стабильно входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров Омской области. По итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился почти на 50%, что свидетельствует о динамичном росте экономического сотрудничества.