В ВСУ выросло число небоевых потерь из-за инфекционных заболеваний

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. В 71-й бригаде ВСУ увеличиваются небоевые потери из-за отсутствия медицинской помощи, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В подразделениях 71 оаэмбр растет число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи военнослужащим, страдающим простудными и инфекционными заболеваниями», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что командир запретил оказывать медпомощь боевикам, поэтому им приходится нести дежурство даже с температурой в 39 градусов.

Ранее сообщалось, что ВСУ имитируют отсутствие потерь личного состава. Так, солдат включают в списки без вести пропавших сразу же после выхода на позиции в Сумской области.

Кроме того, есть и спорные случаи учета личного состава. В 81-й отдельной аэромобильной бригаде в пропавшие без вести записали всех солдат, находящихся в одном из подвалов Константиновки, хотя они регулярно выходят на контакт не только с командованием, но и родными.