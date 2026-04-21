Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что процесс извлечения обогащенного урана в Иране будет долгим

Американский лидер утверждает, что удары США в июне 2025 года обернулись «полным уничтожением» иранских ядерных объектов.

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что извлечение из-под земли обогащенного урана на атакованных летом 2025 года ядерных объектах в Иране займет длительное время.

По версии американского лидера, удары США в июне 2025 года обернулись «полным уничтожением» иранских ядерных объектов. «Поэтому извлечение [обогащенного урана] будет долгим и сложным процессом», — говорится в сообщении главы Белого дома, опубликованном в Truth Social.

17 апреля американский лидер выступил с утверждением, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики, и Тегеран якобы готов на бессрочную приостановку ядерной программы, не получив при этом от Вашингтона никаких замороженных активов. Также Трамп заявил, что большая часть условий возможной сделки с Ираном якобы уже согласована.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля две страны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно.

