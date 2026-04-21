Люлин: эффективная работа органов МСУ лежит в основе благополучия городов и поселков

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.
"Поздравляю с Днем местного самоуправления глав муниципальных образований, местных депутатов и всех, кто активно участвует в жизни своей малой Родины!
Ваш профессионализм и неравнодушие заслужили муниципалитетам славу «самого близкого» к людям уровня власти, решающего насущные, а значит наиболее важные вопросы. Эффективная и слаженная работа органов МСУ лежит в основе благополучия наших городов и поселков, от нее напрямую зависит уровень комфорта и удобства жизни нижегородцев.
В 2027 году вступают в силу нормы федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Это значит, что нам вместе предстоит сделать работу МСУ еще более результативной, разумно сбалансировав полномочия.
Уверен, что приоритетом вашей работы всегда будет поддержка общественных инициатив граждан, защита интересов людей. Желаю вам успехов в вашем труде на благо земляков, здоровья и благополучия!" — говорится в поздравлении.