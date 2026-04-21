Россия производит артиллерийских снарядов в два раза больше, чем все страны Евросоюза вместе, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.
Данную тенденцию он назвал «серьёзным вызовом».
Кроме того, по информации ТАСС, Кубилюс подчеркнул, что ЕС, если хочет «эффективно сдерживать» Москву в военном отношении, должен начать производить оружия больше, чем Россия.
В Berliner Zeitung между тем ранее писали, что ЕС усиливает милитаризацию отношений с Россией на фоне кризиса.
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.