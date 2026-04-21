Ошибка в дипломатии — Мендель указала на риск для Киева из-за «Дружбы»

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила о просчетах Владимира Зеленского в дипломатии на фоне напряженности с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Соответствующее заявление она сделала в соцсети X.

По ее словам, Украина находится в уязвимом положении, а ошибки в переговорах могут привести к серьезным последствиям. Она указала, что дипломатическая линия Киева на нескольких направлениях связана с повышенными рисками.

Поводом для комментария стали заявления Мадьяра по вопросу нефтепровода «Дружба». Венгерский политик призвал Украину возобновить транзит российского топлива и подчеркнул, что не допустит давления в этом вопросе. Он также заявил, что Будапешт готов рассматривать вопрос снятия вето на европейское финансирование только после восстановления поставок.

В тот же день Зеленский заявил, что будущий глава венгерского правительства должен вернуть Украине средства, ранее конфискованные по подозрению в отмывании денег.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше