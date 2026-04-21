Исторический особняк, связанный с СССР, продали вдвое дешевле — сделка в Швейцарии

Вилла Fleur d'Eau под Женевой, где в 1985 году прошла первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, продана за 12,36 млн швейцарских франков. Об этом стало известно из документа риэлторской компании.

Изначально объект выставлялся на торги с оценкой в 23 млн франков. Таким образом, итоговая цена оказалась почти вдвое ниже заявленной.

Особняк площадью 993 квадратных метра был построен в 1867 году и включает 26 комнат. Здание имеет прямой выход к озеру Леман, с территории открывается вид на Монблан. К вилле прилегает ландшафтный парк площадью более 3,2 тыс. квадратных метров.

С 1996 года объект принадлежал международной компании, которая приобрела его за 2,4 млн франков.

Вилла получила известность как место первой встречи на высшем уровне между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, прошедшей 19−21 ноября 1985 года. Этот саммит стал отправной точкой серии переговоров 1985—1988 годов, повлиявших на развитие отношений между СССР и США.

Читайте также: Съезд вернул генсека: как Брежнев закрепил власть после Хрущева.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
