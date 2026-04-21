Трамп заявил о «разрушении» ядерных объектов в Иране — уран придется извлекать долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что извлечение обогащенного урана на объектах в Иране, подвергшихся ударам летом 2025 года, займет продолжительное время. Соответствующее сообщение опубликовано в его аккаунте в социальной сети Truth Social.
По его словам, удары США в июне 2025 года привели к «полному уничтожению» иранских ядерных объектов. В связи с этим, как отметил американский лидер, процесс извлечения урана будет сложным и длительным.
Ранее, 17 апреля, Трамп заявлял о возможном взаимодействии США и Ирана по вывозу обогащенного урана. Он также утверждал, что Тегеран якобы готов рассмотреть бессрочную приостановку ядерной программы, при этом без получения замороженных активов. По его оценке, значительная часть условий потенциального соглашения уже согласована.
Масштабная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 7 апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня.
11 апреля представители США и Ирана провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. По их итогам соглашение о долгосрочном урегулировании достигнуто не было. Вопрос о проведении новых консультаций остается открытым.
