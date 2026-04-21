Мирошник: более 250 тыс. абонентов РФ оставались без света из-за ударов ВСУ

Собеседник агентства также сообщил, что на минувшей неделе зафиксированы случаи целенаправленных ударов ВСУ по медицинским объектам и медицинскому транспорту. Так, в Курской области при ударе ВСУ поврежден медицинский автомобиль Беловской центральной районной больницы: пострадали водитель и охранник медучреждения. Санитарный автомобиль был атакован украинскими войсками в Новой Каховке Херсонской области. «В Липецкой области ущерб нанесен одному из корпусов Елецкой городской клинической больницы им. Семашко. В Самарской области в Новокуйбышевске украинский дрон сдетонировал прямо у стен родильного дома, повредив остекление и нанеся ущерб внутренним помещениям», — добавил Мирошник.