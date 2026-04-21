Мирошник: более 250 тыс. абонентов РФ оставались без света из-за ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Отключения электричества, возникшие после ударов ВСУ, на минувшей неделе затронули более 250 тыс. абонентов субъектов РФ. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В Республике Крым из-за удара дрона по трансформатору на территории подстанции “Восточная” отключения энергоснабжения одномоментно затронули 191,6 тыс. жителей семи муниципальных образований. В Белгороде атака беспилотника самолетного типа на подстанцию “Южная” привела к отключению от энергоснабжения 61 тыс. абонентов. Неоднократно в течение недели перебои с энергоснабжением из-за атак ВСУ фиксировались во всех муниципалитетах Запорожской области», — сказал он.
Собеседник агентства также сообщил, что на минувшей неделе зафиксированы случаи целенаправленных ударов ВСУ по медицинским объектам и медицинскому транспорту. Так, в Курской области при ударе ВСУ поврежден медицинский автомобиль Беловской центральной районной больницы: пострадали водитель и охранник медучреждения. Санитарный автомобиль был атакован украинскими войсками в Новой Каховке Херсонской области. «В Липецкой области ущерб нанесен одному из корпусов Елецкой городской клинической больницы им. Семашко. В Самарской области в Новокуйбышевске украинский дрон сдетонировал прямо у стен родильного дома, повредив остекление и нанеся ущерб внутренним помещениям», — добавил Мирошник.
Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что 10 человек, включая ребенка, погибли за неделю при ударах ВСУ по субъектам РФ, еще более 120 жителей, в том числе 7 несовершеннолетних, получили ранения.