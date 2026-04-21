За ночь над регионами России сбито 97 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили за ночь над регионами России 97 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над Чёрным морем.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаки промпредприятия в Самарской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше