Украинские БПЛА атаковали предприятие в Самарской области — пострадавших нет

Промышленное предприятие в Самарской области в ночь на 21 апреля подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.

Промышленное предприятие в Самарской области в ночь на 21 апреля подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его данным, вооруженные силы Украины предприняли попытку удара по объекту. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства атаки уточняются.

Чуть ранее стало известно, что советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», получил ранения в результате удара дрона-камикадзе «Герань». Об этом он сообщил самостоятельно.

По его словам, взрыв произошел рядом с ним, после чего он был госпитализирован. На опубликованной фотографии Бескрестнов находится в медицинском учреждении с повязкой на голове и подключен к капельнице.

Читайте также: Украинский депутат назвал Зеленского «людоедом» — спор из-за мобилизации.

