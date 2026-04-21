Украинские БПЛА атаковали предприятие в Самарской области — пострадавших нет

Промышленное предприятие в Самарской области в ночь на 21 апреля подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По его данным, вооруженные силы Украины предприняли попытку удара по объекту. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства атаки уточняются.
Чуть ранее стало известно, что советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», получил ранения в результате удара дрона-камикадзе «Герань». Об этом он сообщил самостоятельно.
По его словам, взрыв произошел рядом с ним, после чего он был госпитализирован. На опубликованной фотографии Бескрестнов находится в медицинском учреждении с повязкой на голове и подключен к капельнице.
