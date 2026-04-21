Мирошник: Киев на неделе усилил число атак ударных БПЛА по инфраструктуре ДНР

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. ВСУ на минувшей неделе усилили число атак ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре муниципалитетов ДНР, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) [на минувшей неделе] усилили атаки с помощью ударных БПЛА на гражданскую инфраструктуру ДНР. В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на общественный транспорт в Центрально-Городском районе Горловки ранения получили трое мирных жителей. Удар был нанесен по маршрутному автобусу в дневное время. Транспортное средство получило значительные повреждения. Операторы дронов ВФУ регулярно выбирают гражданский транспорт в качестве мишеней для нанесения ударов. В Горловке в результате очередной такой атаки на легковой автомобиль тяжелые ранения получила 11-летняя девочка, также пострадал ее отец», — сказал он.
Мирошник добавил, что Белгородская область на неделе оставалась субъектом, который чаще остальных подвергался вражеским ударам. По его словам, украинские войска ежедневно выпускали по территории Белгородчины от 120 до 180 беспилотников. «Всего за неделю от ударов украинских карателей [в Белгородской области] ранения получили 35 мирных жителей, погибли 2 человека», — уточнил собеседник агентства.
Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что 10 человек, включая ребенка, погибли за неделю при ударах ВСУ по субъектам РФ, еще более 120 жителей, в том числе 7 несовершеннолетних, получили ранения.