МИД: за неделю от ударов ВСУ погибли десять жителей России, включая ребёнка

Десять человек, включая ребёнка, погибли за неделю в результате ударов ВСУ по российским субъектам, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Кроме того, по его словам, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 123 человека, в том числе семь несовершеннолетних.
По информации ТАСС, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае.
Днём ранее два мирных жителя пострадали из-за атак дронов ВСУ на Шебекино.
Также сообщалось, что спасатели в Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом разрушил БПЛА.