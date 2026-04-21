В южной части Константиновки российские подразделения вклинились в оборону и разделили силы украинской стороны. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
По их данным, продвижение произошло на южном участке города, где оборона противника была нарушена. Отмечается, что украинская сторона продолжает удерживать позиции.
Как уточняется, в ходе боев активно применяются беспилотные летательные аппараты, включая дроны на оптоволоконном управлении, а также гексакоптеры.
Дополнительно военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Медведь заявил о возможностях зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». По его словам, система способна эффективно перехватывать широкий спектр целей, включая ракеты стран НАТО.
Он также отметил, что подразделения противовоздушной обороны используют отечественные каналы связи, обеспечивающие устойчивую координацию действий.
