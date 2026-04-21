ТАСС: американский беспилотник-разведчик снова летает над Персидским заливом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь летает над Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«С одной из военных баз региона взлетел беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton, который уже несколько часов кружит над Персидским и Оманским заливами», — сказал собеседник агентства, отметив, что ранее БПЛА данного типа взлетали с расположенной на Сицилии военной базы Сигонелла.
По данным источника, аппарат движется на высоте около 14 км вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации, которая достаточно редко использует столь высокие эшелоны.
Собеседник агентства напомнил, что за последние дни полеты беспилотников Northrop Grumman MQ-4C Triton уже фиксировались на Ближнем Востоке. При этом 9 апреля беспилотник аналогичного типа подал сигнал бедствия в полете, а затем исчез. Аппараты типа Northrop Grumman MQ-4C Triton способны в режиме реального времени предоставлять разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши, а также дополнять возможности противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon. «Полет одного из таких самолетов также фиксировался над Персидским заливом несколько часов назад», — заключил собеседник агентства.