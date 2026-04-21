ТАСС: американский беспилотник-разведчик снова летает над Персидским заливом

Собеседник агентства напомнил, что за последние дни полеты беспилотников Northrop Grumman MQ-4C Triton уже фиксировались на Ближнем Востоке. При этом 9 апреля беспилотник аналогичного типа подал сигнал бедствия в полете, а затем исчез. Аппараты типа Northrop Grumman MQ-4C Triton способны в режиме реального времени предоставлять разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши, а также дополнять возможности противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon. «Полет одного из таких самолетов также фиксировался над Персидским заливом несколько часов назад», — заключил собеседник агентства.