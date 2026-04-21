Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бои за шахты Донбасса — заявлено о закреплении ВС РФ у Шевченко

На добропольском направлении российские подразделения закрепились в восточной части шахты № 2 «Водянская» в районе поселка Шевченко.

На добропольском направлении российские подразделения закрепились в восточной части шахты № 2 «Водянская» в районе поселка Шевченко. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его данным, на указанном участке продолжаются боевые действия, при этом российские силы ведут атаки с целью вытеснения противника из западной части объекта.

Также сообщается о наступательных действиях в направлении шахты «Белицкая» со стороны поселка Новый Донбасс. По словам военкора, бои ведутся и в районах населенных пунктов Анновка, Кутузовка, а также в направлении села Кучеров Яр.

В районе Белицкого, как утверждается, штурмовые подразделения продвинулись на северо-востоке города и в лесополосах севернее.

Отдельно отмечается участок между Родинским и Новоалександровкой, где, по имеющимся данным, идут бои за позиции в лесных посадках.

