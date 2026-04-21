Переговоры по Ирану на грани срыва — США готовят новый раунд

Иран направит переговорщиков для диалога с США после получения разрешения от верховного лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, согласие на участие в переговорах было получено в понедельник вечером. До этого Тегеран откладывал решение на фоне давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, который настаивал на жесткой позиции и требовал прекращения блокады Ормузского пролива.

Белый дом, как утверждается, ожидал подтверждения от иранской стороны в течение всего дня. После получения сигнала было принято решение о вылете американской делегации.

Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром. Переговоры могут пройти во вторник вечером или в среду утром. Ожидается участие Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не рассчитывает продлевать режим прекращения огня с Ираном, если соглашение не будет достигнуто в установленные сроки. Перемирие, объявленное 7 апреля, истекает в середине недели по американскому времени.

Обсуждение возможного соглашения продолжается. Итоги предстоящих консультаций остаются неопределенными.

