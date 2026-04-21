Слюсарь: питание контактной сети ж/д в Ростовской области восстановлено

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что питание контактной сети железнодорожного транспорта в регионе восстановлено, движение поездов запущено в обоих направлениях.

Также он отметил, что минувшей ночью область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было отражено более 40 БПЛА.

«Жертв нет… В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в посёлке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее поступала информация, что на станции Персиановка в Ростовской области из-за постороннего вмешательства была повреждена сеть.

Также сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаки промпредприятия в Самарской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше