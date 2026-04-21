Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios объяснил, почему Иран тянет с переговорами

Иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Хаменеи, которое «поступило в понедельник вечером». Вице-президент Вэнс вылетит в Исламабад во вторник утром для переговоров, пишет Axios.

Источник: Reuters

Иранцы затягивают переговоры из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который настаивает на жесткой позиции — никаких переговоров до прекращения блокады Ормузского пролива со стороны США, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи, «оно поступило в понедельник вечером».

Как сообщает издание, Белый дом весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что тот отправит переговорщиков в Исламабад.

Собеседники рассказали, что вице-президент Джей Ди Вэнс вылетит в Исламабад во вторник утром для переговоров о потенциальном соглашении.

Накануне президент Дональд Трамп предположил, что вряд ли продлит двухнедельный режим прекращения огня с Ираном. По его словам, перемирие, о котором он объявил 7 апреля, истекает в «вечер среды по вашингтонскому времени». Трамп заявил, что «крайне маловероятно, что я продлю его», если соглашение не будет достигнуто к этому времени.

По его словам, Вэнс отправится в Пакистан в понедельник, чтобы возобновить переговоры «либо во вторник вечером, либо в среду утром». Ожидается, что к нему присоединятся зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше