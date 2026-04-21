Axios объяснил, почему Иран тянет с переговорами

По словам одного из собеседников, иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи, «оно поступило в понедельник вечером».
Как сообщает издание, Белый дом весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что тот отправит переговорщиков в Исламабад.
Собеседники рассказали, что вице-президент Джей Ди Вэнс вылетит в Исламабад во вторник утром для переговоров о потенциальном соглашении.
Накануне президент Дональд Трамп предположил, что вряд ли продлит двухнедельный режим прекращения огня с Ираном. По его словам, перемирие, о котором он объявил 7 апреля, истекает в «вечер среды по вашингтонскому времени». Трамп заявил, что «крайне маловероятно, что я продлю его», если соглашение не будет достигнуто к этому времени.
По его словам, Вэнс отправится в Пакистан в понедельник, чтобы возобновить переговоры «либо во вторник вечером, либо в среду утром». Ожидается, что к нему присоединятся зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.