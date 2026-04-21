Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами

«Ну, они собираются вести переговоры, а если не будут, то столкнутся с проблемами, которых никогда прежде не видели», — сказал Трамп в эфире радиопрограммы.
«Шоу Джона Фредерикса». «Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну», — добавил он. Глава Белого дома подчеркнул, что после сделки «у них не будет ядерного оружия».
Трамп вновь сказал, что у США не было выбора. «Мы проделали отличную работу, мы все завершим, и все будут довольны», — заключил он.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, однако, отверг переговоры под угрозами. «Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пытается превратить этот стол переговоров — в своем собственном представлении — в стол капитуляции или оправдать возобновление войны», — написал Галибаф в X. Он предупредил, что Тегеран готов раскрыть «новые карты на поле боя».
Накануне Трамп заявил, что вряд ли продлит двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, перемирие, о котором он объявил 7 апреля, истекает в «вечер среды по вашингтонскому времени». Однако, отметил он, «крайне маловероятно, что я продлю его», если соглашение не будет достигнуто к этому времени.
Американский лидер сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан в понедельник, чтобы возобновить переговоры «либо во вторник вечером, либо в среду утром». Ожидается, что к нему присоединятся зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.