Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами

Если Тегеран не пойдет на переговоры, то столкнется «с проблемами, которых никогда прежде не видел», предупредил президент США. Спикер иранского парламента отверг переговоры под угрозами.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не пойдет на новые переговоры, то столкнется «с проблемами, которых никогда прежде не видел», его слова приводит CNN.

«Ну, они собираются вести переговоры, а если не будут, то столкнутся с проблемами, которых никогда прежде не видели», — сказал Трамп в эфире радиопрограммы.

«Шоу Джона Фредерикса». «Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну», — добавил он. Глава Белого дома подчеркнул, что после сделки «у них не будет ядерного оружия».

Трамп вновь сказал, что у США не было выбора. «Мы проделали отличную работу, мы все завершим, и все будут довольны», — заключил он.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, однако, отверг переговоры под угрозами. «Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пытается превратить этот стол переговоров — в своем собственном представлении — в стол капитуляции или оправдать возобновление войны», — написал Галибаф в X. Он предупредил, что Тегеран готов раскрыть «новые карты на поле боя».

Накануне Трамп заявил, что вряд ли продлит двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, перемирие, о котором он объявил 7 апреля, истекает в «вечер среды по вашингтонскому времени». Однако, отметил он, «крайне маловероятно, что я продлю его», если соглашение не будет достигнуто к этому времени.

Американский лидер сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан в понедельник, чтобы возобновить переговоры «либо во вторник вечером, либо в среду утром». Ожидается, что к нему присоединятся зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше