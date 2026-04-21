В ВСУ растёт число потерь из-за простуды и инфекций

В 71-й бригаде ВСУ выросло число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи военнослужащим, страдающим простудными и инфекционными заболеваниями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что командир запретил оказывать медпомощь боевикам, поэтому им приходится нести дежурство даже с температурой 39 градусов.

В конце марта эпидемия пневмонии началась в 425-м отдельном штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала».

В конце прошлого года также сообщалось, что военнослужащие ВСУ намеренно наносят вред своему здоровью, пытаясь заболеть, чтобы уклониться от выполнения боевых задач на передовой.