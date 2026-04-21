Герасимов проинспектировал выполнение боевых задач Южной группировкой войск

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями Южной группировки войск.
По информации Минобороны России, Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
«Подводя итоги работы, начальник Генерального штаба отметил успехи Южной группировки войск и поставил задачи на дальнейшие действия», — заявили в ведомстве.
Днём ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по военным объектам Украины.