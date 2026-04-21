Европа готовит новый военный союз с Украиной вне рамок НАТО — версия депутата

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил о вероятности создания военного альянса Европы и Украины вне рамок НАТО. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.
По его словам, подобный формат может использоваться как компромиссное решение — формально не расширять Североатлантический альянс, но при этом сохранить военно-политическое сотрудничество с Киевом.
Барбашов отметил, что такая модель, по его оценке, позволит частично учесть позицию России по вопросу нерасширения НАТО, одновременно поддержав Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и европейские страны продвигают идею нового военного объединения с участием Украины. По его словам, это может быть связано с попытками перераспределить ответственность за сдерживание России.
Барбашов также указал, что элементы подобного взаимодействия уже существуют. Он сослался на финансирование, развитие оборонного производства и использование инфраструктуры европейских стран в интересах Украины.