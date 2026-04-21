Белый дом объявил об уходе с поста министра труда Лори Чавес-Деремер

Министр труда Лори Чавес-Деремер уходит с поста, заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в X.
«Министр труда Лори Чавес-Деремер покинет администрацию, чтобы занять должность в частном секторе. Она проделала феноменальную работу на своей должности, защищая американских рабочих, внедряя справедливые трудовые практики и помогая американцам приобретать дополнительные навыки для улучшения своей жизни», — написал Чунг.
Исполнять обязанности министра труда будет Кит Сондерлинг, уточнил он.
Чавес-Деремер отметила в X, что для нее было частью «служить в этой исторической администрации и работать на величайшего президента».
Журнал The Atlantic писал, что в Белом доме обсуждают возможность отстранить от должности директора ФБР Кэша Пателя, министра армии США Дэниела Дрисколла, участвовавшего в переговорах по Украине, и министра труда Чавес-Деремер. Politico также сообщало, что президент Дональд Трамп «очень зол и собирается провести перестановки». Особое недовольство и разочарование он выразил работой Чавес-Деремер и министра торговли Говарда Лютника.
Как сообщает CNN, в течение нескольких месяцев офис генерального инспектора Минтруда расследовал жалобу на то, что министр состояла в сексуальных отношениях с сотрудником службы безопасности, а также отправляла подчиненных за спиртными напитками и пыталась использовать деловые поездки в качестве предлога для личных путешествий.
В частности, Чавес-Деремер хотела посетить бой UFC в Чикаго, концерт Моргана Уоллена, а также навестить друзей и семью и просила сотрудников организовать рабочие поездки, которые позволили бы ей это сделать, передает телеканал.
В начале апреля Трамп уволил Пэм Бонди с поста генерального прокурора, назвав ее «большим патриотом Америки и верным другом». По данным The New York Times, глава Белого дома был недоволен тем, как Министерство юстиции под руководством Бонди действовало при публикации материалов дела Джеффри Эпштейна.
В прошлом месяце ушла с поста министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, на ее место был назначен сенатор Марквейн Маллин.
