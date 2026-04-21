В 71-й бригаде ВСУ фиксируется рост небоевых потерь на фоне отсутствия медицинской помощи. Ситуация связана с запретом на лечение военнослужащих.
По данным РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, в подразделениях 71-й отдельной аэромобильной бригады увеличивается число потерь, не связанных с боевыми действиями. Причиной названа нехватка медицинской помощи для военнослужащих с простудными и инфекционными заболеваниями.
Уточняется, что командир подразделения запретил оказывать помощь больным. В результате военнослужащие продолжают нести службу даже при высокой температуре, достигающей 39 градусов.
Ранее отмечались случаи, когда потери личного состава не отражаются в отчетности. В частности, военнослужащих включают в списки без вести пропавших сразу после выхода на позиции в Сумской области.
Отдельно указываются спорные эпизоды учета. В 81-й отдельной аэромобильной бригаде в категорию пропавших без вести внесли всех находившихся в одном из подвалов Константиновки, несмотря на то, что они регулярно выходят на связь с командованием и родственниками.
