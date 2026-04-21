Берлин знал о подрыве «Северных потоков» — власти ФРГ не отреагировали

Власти Германии заранее получили информацию о возможной атаке на газопроводы «Северные потоки», однако мер по их защите принято не было. Эти выводы приводятся в книге-расследовании немецких журналистов Оливера Шрёма и Ульриха Тиле «Подрыв», с которой ознакомилось РИА Новости.
Авторы указывают, что предупреждение поступило от западных спецслужб за несколько месяцев до инцидента. При этом, по их данным, информация была более конкретной, чем ранее сообщалось, и исходила в том числе от разведки Нидерландов. В материалах также фигурировало имя бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного как возможного участника событий.
Несмотря на это, меры безопасности не были усилены. В книге подчеркивается, что наличие предупреждений не стало основанием для действий со стороны немецких властей.
Отдельно отмечается, что тема предупреждений не поднималась на заседании контрольного органа бундестага, где присутствовал тогдашний глава ведомства при канцлере Олафе Шольце — Вольфганг Шмидт. По данным авторов, сведения о сигналах со стороны иностранных спецслужб, включая указания ЦРУ и информацию из Гааги, не обсуждались.
Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали версию преднамеренной диверсии. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности определить сроки восстановления.
Генпрокуратура России возбудила дело по статье о международном терроризме. В Кремле заявляли, что Москва неоднократно запрашивала данные о произошедшем, однако ответа не получила.
