Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник операции «Поток» раскрыл детали — ожидание стало самым тяжелым этапом

Самым сложным этапом операции «Поток» стало ожидание команды на выход из газовой трубы. Участники провели под землей несколько суток, ожидая сигнала.

ТАСС приводит слова старшего стрелка группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Тридцадка. По его оценке, именно затянутое ожидание оказалось наиболее напряженным моментом.

Сроки выхода неоднократно переносились. Изначально речь шла о 6 марта, затем дату сдвинули на 7-е и позже — на 8-е. Причиной называлось медленное продвижение союзных подразделений, которые не успевали выйти к точке.

Общий путь, включая ожидание команды, занял шесть дней.

Военнослужащий отметил, что формат операции отличался от привычных задач. Вместо действий в лесополосах и зданиях подразделению пришлось преодолеть около 16 километров под землей.

Читайте также: 50 кг на бойца: участники «Потока» прошли 16 км в трубе.