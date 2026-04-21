ВС РФ за два месяца освободили 34 населённых пункта и 700 кв. км территории

«В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населённых пункта и около 700 кв. км территории», — сказал он в ходе проверки Южной группировки войск.
Но это ещё не всё. С начала года — куда внушительнее. Всего под контроль России перешли 80 населённых пунктов и более 1700 квадратных километров. И главное: полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
Ранее Life.ru писал, что начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал Южную группировку войск. Он заслушал доклады командующего и командиров соединений о текущей обстановке и результатах выполнения боевых задач. Генерал армии отметил успехи группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.
