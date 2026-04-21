Герасимов рассказал о полном освобождении ЛНР

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о полном освобождении Луганской Народной Республики. Об этом он сообщил, выступая на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки войск.

«Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населённых пунктов и более 1 700 кв. км территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», — сказал начальник Генштаба.

По его словам, наступательные действия продолжаются по всем направлениям. В ходе операций в марте-апреле российские войска, как утверждается, освободили 34 населённых пункта и около 700 квадратных километров территории. Также отмечается продвижение в сторону Славянска и Краматорска. По данным Генштаба, подразделения находятся на расстоянии примерно 12 и 7 километров от восточных окраин этих городов.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше