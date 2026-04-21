За ночь над регионами России и Черным морем сбили 97 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников, предпринимавших попытки атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ВСУ были ликвидированы в небе над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей.
Украинские БПЛА также уничтожили над акваторией Черного моря.
Все ликвидированные воздушные цели относились к самолетному типу.
Дроны уничтожали в период с 20:00 мск 20 апреля до 7:00 мск 21 апреля.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше