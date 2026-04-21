Рустам Минниханов: «Наша республика сильна своими муниципалитетами»

День местного самоуправления отмечается в России с 2013 года, указ о его учреждении Президент РФ Владимир Путин подписал 10 июня 2012-го. Датой праздника 21 апреля было выбрано потому, что это (по старому стилю) день, в котором в 1785 году императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам. Этим документом были определены новые выборные городские учреждения, причем круг избирателей несколько увеличился.