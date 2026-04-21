Постпред Украины при ООН Андрей Мельник выступил с призывом увеличить объем военной помощи Киеву до уровня 1% ВВП европейских стран.
Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН. Он предложил союзникам принять политическое решение о существенном наращивании поддержки.
Речь идет о долгосрочном увеличении военной помощи.
Российская сторона ранее указывала, что поставки вооружений Киеву и участие в подготовке украинских военных, по ее оценке, ведут к затягиванию конфликта и не влияют на ситуацию на линии соприкосновения.
Читайте также: Участник операции «Поток» раскрыл детали — ожидание стало самым тяжелым этапом.