Губернатор раскритиковал «лунный пейзаж» в Красном Сулине и взял озеленение под контроль — высажено более 300 деревьев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подверг жёсткой критике результаты благоустройства сквера возле районного Дома культуры в Красном Сулине и потребовал исправить ситуацию. Об этом шла речь на рабочем совещании главы региона.

Работы на площади в 1 гектар начались в августе прошлого года. На месте старой площади появился сквер: провели освещение, установили видеонаблюдение, скамейки, урны, детскую площадку, замостили территорию плиткой. Однако, как отметил губернатор, зелёных насаждений практически не оказалось. На деле получился «лунный пейзаж» — редкие деревца и, соответственно, отсутствие тени в жаркую погоду.

Губернатор поручил исправить ситуацию.

Поручение выполнено. Как доложила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, по требованию губернатора в сквере высажено более 300 дополнительных деревьев и кустарников, заключены договоры на полив и уход за зелёными насаждениями. Работа по озеленению сквера будет продолжена.

Губернатор напомнил, что в Ростовской области системно подходят к благоустройству во всех районах.

«Мы вкладываем огромные бюджетные средства в благоустройство районов области, чтобы создавать уютные, зелёные зоны для отдыха. Но когда результат идёт вразрез с самой идеей комфортной городской среды, это недопустимо. Мы ужесточили порядок согласования проектов развития территорий в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Главный подход — комфорт для жителей, с учётом нашего климата и особенностей каждого района. Главы районов и городов должны контролировать работу на всех этапах — от подготовки проекта до сдачи объекта. Никаких “лунных пейзажей” за бюджетный счёт! Если сразу не получается благоустроить территорию, то надо разбить на этапы и сделать часть, но красиво, чем все, но кое-как», — сказал Юрий Слюсарь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше