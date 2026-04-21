Губернатор раскритиковал «лунный пейзаж» в Красном Сулине и взял озеленение под контроль — высажено более 300 деревьев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подверг жёсткой критике результаты благоустройства сквера возле районного Дома культуры в Красном Сулине и потребовал исправить ситуацию. Об этом шла речь на рабочем совещании главы региона.
Работы на площади в 1 гектар начались в августе прошлого года. На месте старой площади появился сквер: провели освещение, установили видеонаблюдение, скамейки, урны, детскую площадку, замостили территорию плиткой. Однако, как отметил губернатор, зелёных насаждений практически не оказалось. На деле получился «лунный пейзаж» — редкие деревца и, соответственно, отсутствие тени в жаркую погоду.
Губернатор поручил исправить ситуацию.
Поручение выполнено. Как доложила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, по требованию губернатора в сквере высажено более 300 дополнительных деревьев и кустарников, заключены договоры на полив и уход за зелёными насаждениями. Работа по озеленению сквера будет продолжена.
Губернатор напомнил, что в Ростовской области системно подходят к благоустройству во всех районах.
«Мы вкладываем огромные бюджетные средства в благоустройство районов области, чтобы создавать уютные, зелёные зоны для отдыха. Но когда результат идёт вразрез с самой идеей комфортной городской среды, это недопустимо. Мы ужесточили порядок согласования проектов развития территорий в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Главный подход — комфорт для жителей, с учётом нашего климата и особенностей каждого района. Главы районов и городов должны контролировать работу на всех этапах — от подготовки проекта до сдачи объекта. Никаких “лунных пейзажей” за бюджетный счёт! Если сразу не получается благоустроить территорию, то надо разбить на этапы и сделать часть, но красиво, чем все, но кое-как», — сказал Юрий Слюсарь.
