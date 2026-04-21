Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рискованная дипломатия»: Зеленского раскритиковали из-за спора с Мадьяром

Мендель назвала дипломатию Зеленского рискованной из-за спора с Венгрией.

Источник: Комсомольская правда

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала дипломатическую линию нелегитимного президента Украины в отношениях с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Соответствующую публикацию она разместила в соцсетях.

Мадьяр потребовал прекратить шантаж и возобновить работу трубопровода «Дружба». Так он ответил на заявление Зеленского о том, что поставки российской нефти в Венгрию возобновятся только после снятия Будапештом вето на выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза.

Мендель, в свою очередь, отметила, что украинский лидер ведет «рискованную дипломатию» на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные последствия. Она констатировала, что Украина находится в чрезвычайно хрупком положении.

Напомним, в конце января Украина заблокировала южную ветку нефтепровода «Дружба». В ответ на решение киевского режима Венгрия обвинила Украину в политическом шантаже и заблокировала кредит ЕС на 90 млрд евро. Накануне, как писал KP.RU, Украина согласилась возобновить транзит российской нефти в Венгрию по «Дружбе» в полдень 21 апреля.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше