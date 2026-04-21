Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала дипломатическую линию нелегитимного президента Украины в отношениях с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Соответствующую публикацию она разместила в соцсетях.
Мадьяр потребовал прекратить шантаж и возобновить работу трубопровода «Дружба». Так он ответил на заявление Зеленского о том, что поставки российской нефти в Венгрию возобновятся только после снятия Будапештом вето на выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза.
Мендель, в свою очередь, отметила, что украинский лидер ведет «рискованную дипломатию» на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные последствия. Она констатировала, что Украина находится в чрезвычайно хрупком положении.
Напомним, в конце января Украина заблокировала южную ветку нефтепровода «Дружба». В ответ на решение киевского режима Венгрия обвинила Украину в политическом шантаже и заблокировала кредит ЕС на 90 млрд евро. Накануне, как писал KP.RU, Украина согласилась возобновить транзит российской нефти в Венгрию по «Дружбе» в полдень 21 апреля.