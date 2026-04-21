Силы ПВО сбили 97 украинских дронов над Россией. Военная операция, день 1518-й

Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и Черным морем. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об установлении контроля над всей территорией ЛНР. С начала 2026 года военные РФ заняли более 1,7 тыс. кв. км территории и 80 населенных пунктов, заявил Герасимов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:37 ❗Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов: ~российские войска взяли под контроль 80 населенных пунктов~, более 1,7 тыс. кв. км территории.

8:30 ~Более 75% Новопавловки в Днепропетровской области взято под контроль российскими войсками~, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

8:25 ~Российские войска взяли под контроль около 70% Красного Лимана~, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

8:11 ❗Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики.

8:05 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря.

8:00 Сегодня 1518-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

