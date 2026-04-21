Главные новости к утру 21 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 апреля 2026.
Япония сняла запрет на экспорт оружия
Правительство Японии официально утвердило решение о пересмотре так называемых трех принципов передачи оборонного оборудования, что снимает ограничения на экспорт вооружений. Боевое оружие предполагается поставлять в страны, подписавшие с Токио соглашения об условиях его использования и поддержании режима секретности.
Пентагон заявил о кризисе США из-за ядерного сдерживания РФ и Китая
США столкнулись с кризисом в условиях необходимости сдерживания двух ядерных держав — России и Китая. Об этом заявил помощник министра по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек. Он добавил, что США продолжат сотрудничать с союзниками по НАТО в сфере ядерного сдерживания.
Дирижер Сергей Стадлер умер на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул
Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга Сергей Стадлер умер на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул, экстренно севшего в Румынии. Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор города Александр Беглов.
Петер Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае его визита в Венгрию
Венгрия возьмет под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит Будапешт. Об этом заявил лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит возглавить правительство страны. Политик добавил, что новые власти будут строго соблюдать предписания Международного уголовного суда (МУС).
Axios объяснил, почему Иран тянет с переговорами
По данным Axios, иранцы затягивают переговоры из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, они ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи, которое «поступило в понедельник вечером». Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетит в Исламабад во вторник утром для переговоров.