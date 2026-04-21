Главные новости к утру 21 апреля 2026 года

США столкнулись с кризисом в условиях необходимости сдерживания двух ядерных держав — России и Китая. Об этом заявил помощник министра по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек. Он добавил, что США продолжат сотрудничать с союзниками по НАТО в сфере ядерного сдерживания.